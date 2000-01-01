Ильина (Ильина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Ильина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ильина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
29.08.1923

Дочь: Ильина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
член ВКПб (арестована в Москве в 1914
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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