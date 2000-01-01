Ильина (Ильина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ильина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
29.08.1923
Дочь: Ильина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
член ВКПб (арестована в Москве в 1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно