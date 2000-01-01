Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Грудев Герман Николанвич
Грудев Герман Николанвич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Галич
Дата рождения
07.10.1926
Пол
Мужской
Отец
Грудев Николай Алексеевич
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1926
Отец:
Грудев Николай Алексеевич
Мать:
?
Галич
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия