Банкетов Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.
Дочь: Цветкова (Банкетова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Банкетова Варвара Андреевна
Ф.570, оп.3, д.2155, л.454 об.-455, №1 Восприемники: деревни Ольгино солдат Николай Андреев Кашин села Мигалиха Мария Алексеева Банкетова
Смерть
Неизвестно