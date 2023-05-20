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Банкетов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Мигалиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мигалиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.

Дочь: Цветкова (Банкетова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Банкетова Варвара Андреевна

Ф.570, оп.3, д.2155, л.454 об.-455, №1 Восприемники: деревни Ольгино солдат Николай Андреев Кашин села Мигалиха Мария Алексеева Банкетова
Смерть
Неизвестно

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