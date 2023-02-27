Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1836

Сын: Иринарх? Степанович

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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