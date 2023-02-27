Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1836
Сын: Иринарх? Степанович
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно