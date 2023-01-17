(Столбова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Столбов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Столбов Терентий Карпович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Столбов Евграф Терентьевич

Отец ребёнка: Столбов Терентий Карпович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Столбова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Столбов Терентий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Терентий Карпович

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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