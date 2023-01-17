(Столбова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Столбов Терентий Карпович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Столбов Евграф Терентьевич
Отец ребёнка: Столбов Терентий Карпович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Столбова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Столбов Терентий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область