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Королев Роман Александрович
Королев Роман Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1979
Пол
Мужской
Отец
Королев Александр Егорович
1958 г.р.
Мать
Королева Елена Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1979
Отец:
Королев Александр Егорович
Мать:
Королева Елена Владимировна
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