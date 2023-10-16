(Сергеева) Евфросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
28.03.1897
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
07.12.1916
Дочь: Коршева (Сергеева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Смерть
Неизвестно