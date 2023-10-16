(Сергеева) Евфросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сергеева) Евфросинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Рождение ребёнка
28.03.1897

Сын: Сергеев Федор Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сергеев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Рождение ребёнка
07.12.1916

Дочь: Коршева (Сергеева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Смерть
Неизвестно

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