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Пол

Женский

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Дети

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AS
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Гусев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Гусев Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Гусев Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий

Гранки, Бековский муниципальный район, Пензенская область
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