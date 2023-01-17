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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Гусев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Гусев Григорий
Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Гусев Григорий
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Гусев Григорий
Гранки, Бековский муниципальный район, Пензенская область