Пелагея Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1842
Сын: Политов Семен Иванов
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Николаев
Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
24.01.1879 - Семен Иванов Политов 35л от рвоты (1844)
Смерть
Неизвестно