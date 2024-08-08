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Пелагея Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Иван Николаев

Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Политов Семен Иванов

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Николаев

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
24.01.1879 - Семен Иванов Политов 35л от рвоты (1844)
Смерть
Неизвестно

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