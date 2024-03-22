Луценко (Спиридонова) Ефросинья Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко (Спиридонова) Ефросинья Глебовна

Луценко (Спиридонова) Ефросинья Глебовна

Место рождения

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.08.1924

Дата смерти

31.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1924

Отец: Спиридонов Глеб

Мать: Степанида Ильинична

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Андрей Никанорович

Константиновка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.08.1944

Муж: Луценко Андрей Никанорович

Константиновка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.03.1948

Дочь: Самсоненко Вера Андреевна

Отец ребёнка: Луценко Андрей Никанорович

Константиновка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
31.01.1978
г. Кант, Кантский р-н, Киргизская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close