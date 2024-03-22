Луценко (Спиридонова) Ефросинья Глебовна
Место рождения
Дата рождения?.08.1924
Дата смерти31.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1924
Отец: Спиридонов Глеб
Мать: Степанида Ильинична
Рождение ребёнка
10.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луценко Андрей Никанорович
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.08.1944
Рождение ребёнка
02.03.1948
Дочь: Самсоненко Вера Андреевна
Отец ребёнка: Луценко Андрей Никанорович
Смерть
31.01.1978
г. Кант, Кантский р-н, Киргизская ССР