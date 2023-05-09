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Кудряшов Сергей Владимирович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

27.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1981

Отец: Кудряшов Владимир Викторович

Мать: Кудряшова (Мудрова) Ирина Юрьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Кудряшова Марина

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова Марина

Рождение ребёнка
30.01.2004

Сын: Кудряшов Данила Сергеевич

Мать ребёнка: Кудряшова Марина

Москва, город федерального значения Москва

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