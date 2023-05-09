Кудряшов Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения27.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1981
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Кудряшова Марина
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудряшова Марина
Рождение ребёнка
30.01.2004
Сын: Кудряшов Данила Сергеевич
Мать ребёнка: Кудряшова Марина
Москва, город федерального значения Москва