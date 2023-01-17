Баклашова, Баклашева Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Баклашов Андрей
Мать ребёнка: не указана
Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана