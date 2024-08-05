Борисюк (Хведчук) Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти27.05.1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Хведчук Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1824
Дочь: (Борисюк) Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Борисюк Данил Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Борисюк Климентий Данилович
Отец ребёнка: Борисюк Данил Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борисюк Кондрат Данилович
Отец ребёнка: Борисюк Данил Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Борисюк Григорий Данилович
Отец ребёнка: Борисюк Данил Андреевич
Смерть
27.05.1856