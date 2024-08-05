Борисюк (Хведчук) Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк (Хведчук) Матрена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

27.05.1856

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Хведчук Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисюк Данил Андреевич

Рождение ребёнка
02.11.1824

Дочь: (Борисюк) Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Борисюк Данил Андреевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Борисюк Климентий Данилович

Отец ребёнка: Борисюк Данил Андреевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Борисюк Кондрат Данилович

Отец ребёнка: Борисюк Данил Андреевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Борисюк Григорий Данилович

Отец ребёнка: Борисюк Данил Андреевич

Смерть
27.05.1856

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