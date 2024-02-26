Ефрем Алексеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Алексей Григорьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Катерина Ефремова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Потапова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Иван Ефремов (Ич)
Мать ребёнка: Матрена Потапова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Потапова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1778