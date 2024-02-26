Ефрем Алексеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефрем Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Алексей Григорьев (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Катерина Ефремова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Потапова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Иван Ефремов (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Потапова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Потапова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1778
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