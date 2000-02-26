Литовченко (Планитко) Евгения Сидоровна 17.01.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литовченко (Планитко) Евгения Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1922

Дата смерти

26.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1922

Отец: Планитко Сидр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литовченко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Литовченко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литовченко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Литовченко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литовченко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Литовченко Иван

Рождение ребёнка
20.05.1944

Дочь: Вайцель (Литовченко) Раиса

Отец ребёнка: Литовченко Иван

Смерть
26.02.2000

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