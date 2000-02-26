Литовченко (Планитко) Евгения Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1922
Дата смерти26.02.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1922
Отец: Планитко Сидр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литовченко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Литовченко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литовченко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Литовченко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литовченко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Литовченко Иван
Рождение ребёнка
20.05.1944
Дочь: Вайцель (Литовченко) Раиса
Отец ребёнка: Литовченко Иван
Смерть
26.02.2000