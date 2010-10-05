Пономарева (Непотерина) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Непотерина) Евгения Николаевна

Пономарева (Непотерина) Евгения Николаевна

avatar

Место рождения

Вербилки, Талдомский, Московская область

Дата рождения

14.11.1919

Дата смерти

05.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1919

Отец: Непотерин Николай Михайлович

Мать: Грицова Мария

Вербилки, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1939

Дочь: Казицкая Галина Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1942

Дочь: Рогудеева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Павлович

Смерть
05.10.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close