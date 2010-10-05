Пономарева (Непотерина) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1919
Дата смерти05.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1919
Отец: Непотерин Николай Михайлович
Мать: Грицова Мария
Рождение ребёнка
09.04.1939
Дочь: Казицкая Галина Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Павлович
Рождение ребёнка
17.11.1942
Дочь: Рогудеева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.2010