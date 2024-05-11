Коровякин Сергей Иванович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коровякин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арапова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Коровякина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Арапова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Коровякин Алексей Сергеевивч

Мать ребёнка: Арапова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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