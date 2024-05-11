Коровякин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арапова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Коровякина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Арапова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Коровякин Алексей Сергеевивч
Мать ребёнка: Арапова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно