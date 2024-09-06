Карпова (Ситникова) Вера Матвеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1904
оба вторым браком. Вера Матвеева вдова. Фамилия первого мужа - Марков, за него замуж выходила в с Ольховец. Есть дочь Екатерина от 1 брака. поручители по жениху: с. Романово кр-не Абрам Васильев Карп... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1906
Дочь: Кириллова (Карпова) Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Карпов Макар Васильев
воспреемники: Павел Васильев Карпов и жена Евдокия Гаврилова Носова
Рождение ребёнка
24.03.1916
Дочь: Карпова Матрона Макаровна
Отец ребёнка: Карпов Макар Васильев
воспреемники: Василий Васильев Носов и Акилина Яковлева Карпова
Рождение ребёнка
20.05.1920
Дочь: Носова (Карпова) Елена Макаровна
Отец ребёнка: Карпов Макар Васильев
или гр 1919