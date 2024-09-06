Карпова (Ситникова) Вера Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Ситникова) Вера Матвеева

Место рождения

Новое Ракитино, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Вычислено 1879

Пол

Женский

Добавил:

VS
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Ракитино, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.04.1904

Муж: Карпов Макар Васильев

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
оба вторым браком. Вера Матвеева вдова. Фамилия первого мужа - Марков, за него замуж выходила в с Ольховец. Есть дочь Екатерина от 1 брака. поручители по жениху: с. Романово кр-не Абрам Васильев Карп... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1906

Дочь: Кириллова (Карпова) Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Карпов Макар Васильев

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
воспреемники: Павел Васильев Карпов и жена Евдокия Гаврилова Носова
Рождение ребёнка
24.03.1916

Дочь: Карпова Матрона Макаровна

Отец ребёнка: Карпов Макар Васильев

Ольховка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
воспреемники: Василий Васильев Носов и Акилина Яковлева Карпова
Рождение ребёнка
20.05.1920

Дочь: Носова (Карпова) Елена Макаровна

Отец ребёнка: Карпов Макар Васильев

Ольховка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
или гр 1919

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