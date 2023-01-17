Шейко Кристина Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1798
Сын: Шейко Аврам Авдеев
Отец ребёнка: Шейко Авдей Семенов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шейко Федор Авдеев
Отец ребёнка: Шейко Авдей Семенов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Шейко Авдей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейко Авдей Семенов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно