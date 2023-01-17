Воробьёва Анастасия Патеренуфиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Анастасия Патеренуфиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1883

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Степанович

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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