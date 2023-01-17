Качаева (Вахрушева) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качаева (Вахрушева) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1952

Отец: Вахрушев Иван

Мать: Вахрушева Мария

Рождение ребёнка
23.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качаев Юрий Яковлевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
17.06.1977

Сын: Качаев Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Качаев Юрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качаев Юрий Яковлевич

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