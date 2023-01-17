Качаева (Вахрушева) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1952
Отец: Вахрушев Иван
Мать: Вахрушева Мария
Рождение ребёнка
23.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качаев Юрий Яковлевич
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
17.06.1977
Отец ребёнка: Качаев Юрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно