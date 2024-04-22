(Чурилина) Татьяна Наумова (Вна)
Место рождения
Дата рождения12.01.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1812 ст.
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Парасковья Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Герасим Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Степан Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
21.03.1851 ст.
Дочь: Дарья Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Яковлев (Ич)
предположительно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно