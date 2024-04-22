(Чурилина) Татьяна Наумова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чурилина) Татьяна Наумова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.01.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1812 ст.

Отец: Чурилин Наум Иванов (Ич)

Мать: Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Парасковья Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Герасим Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Степан Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
21.03.1851 ст.

Дочь: Дарья Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Яковлев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Яковлев (Ич)

предположительно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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