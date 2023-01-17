Бычкова (Русакова) Виктория Павловна
Место рождения
Дата рождения24.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965
Образование
С 01.09.1972 по 22.06.1982
город назывался Коммунарск
Образование
С 01.09.1982 по ?.03.1988
Лесотехническая академия имени Кирова Лесохозяйственный факультет
Бракосочетание
23.12.1984
Рождение ребёнка
16.05.1991
Отец ребёнка: Бычков Сергей Васильевич
Мещерино, Ступино, Московская область