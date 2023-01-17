Бычкова (Русакова) Виктория Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Русакова) Виктория Павловна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

24.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965

Отец: Русаков Павел Григорьевич

Мать: Русакова Тамара Ивановна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Образование
С 01.09.1972 по 22.06.1982
город назывался Коммунарск
Образование
С 01.09.1982 по ?.03.1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Лесотехническая академия имени Кирова Лесохозяйственный факультет
Бракосочетание
23.12.1984

Муж: Бычков Сергей Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1991

Сын: Бычков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Бычков Сергей Васильевич

Мещерино, Ступино, Московская область
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