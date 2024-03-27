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Нифанин Ефим Миронович
Нифанин Ефим Миронович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
1923
Пол
Мужской
Отец
Нифанин Мирон Дмитриевич
1807 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Нифанин Мирон Дмитриевич
Мать: не указана
Смерть
1923
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