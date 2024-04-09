Дьякова Пелагея Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова Пелагея Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1873 ст.

Сын: Дьяков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Дьяков Ефим Александрович

Киселево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьякова Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Дьяков Ефим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Дьяков Ефим Александрович

Киселево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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