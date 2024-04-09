Дьякова Пелагея Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1873 ст.
Отец ребёнка: Дьяков Ефим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьякова Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Дьяков Ефим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дьяков Ефим Александрович
Смерть
Неизвестно