Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Жалялетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закия????
Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьям ???
Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман
Рождение ребёнка
1908
Сын: Хабибрахманов Муртаза????
Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хабибрахманов Мирза
Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Хабибрахманова) Бибинур Хабибрахмановна
Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман
Смерть
Неизвестно