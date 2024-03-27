Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Жалялетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закия????

Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьям ???

Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хабибрахманов Муртаза????

Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хабибрахманов Мирза

Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Хабибрахманова) Бибинур Хабибрахмановна

Отец ребёнка: Хабибрахманов Хабибрахман

Смерть
Неизвестно

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