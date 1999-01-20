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Федяков Владислав Олегович
Федяков Владислав Олегович
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Место рождения
Уфимский
, Ачитский, Свердловская область
Дата рождения
20.01.1999
Пол
Мужской
Отец
Федяков Олег Владимирович
1970 г.р.
Мать
Федякова (Белоусова) Любовь Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1999
Отец:
Федяков Олег Владимирович
Мать:
Федякова Любовь Александровна
Уфимский
, Ачитский, Свердловская область
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