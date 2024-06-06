Лисова (Наумова) Римма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Лисова) Ольга
Отец ребёнка: Лисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова (Лисова) Анна
Отец ребёнка: Лисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Лисова) Фёкла
Отец ребёнка: Лисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Василий
Отец ребёнка: Лисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лисова) Зоя
Отец ребёнка: Лисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Валерий
Отец ребёнка: Лисов Александр
Рождение ребёнка
27.01.1931
Дочь: Кошкина (Лисова) Лидия
Отец ребёнка: Лисов Александр
Рождение ребёнка
13.04.1941
Дочь: (Лисова) Мария
Отец ребёнка: Лисов Александр
Россия