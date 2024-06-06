Лисова (Наумова) Римма Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисова (Наумова) Римма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Лисова) Ольга

Отец ребёнка: Лисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова (Лисова) Анна

Отец ребёнка: Лисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Лисова) Фёкла

Отец ребёнка: Лисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Василий

Отец ребёнка: Лисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисова) Зоя

Отец ребёнка: Лисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Валерий

Отец ребёнка: Лисов Александр

Рождение ребёнка
27.01.1931

Дочь: Кошкина (Лисова) Лидия

Отец ребёнка: Лисов Александр

Рождение ребёнка
13.04.1941

Дочь: (Лисова) Мария

Отец ребёнка: Лисов Александр

Россия

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