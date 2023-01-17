Евстигнеева (Рябова) Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1983
Рождение ребёнка
29.01.2015
Дочь: Олейник Варвара Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.2018
Сын: Евстигнеев Константин Павлович
Отец ребёнка: Евстигнеев Павел Викторович
Рождение ребёнка
26.01.2022
Дочь: Евстигнеева Ксения Павловна
Отец ребёнка: Евстигнеев Павел Викторович
Бракосочетание
Неизвестно