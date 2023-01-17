Евстигнеева (Рябова) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Рябова) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Жуковский, Жуковский, Московская область

Дата рождения

11.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1983

Отец: Рябов Владимир Александрович

Мать: Рябова Людмила Владимировна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.2015

Дочь: Олейник Варвара Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.2018

Сын: Евстигнеев Константин Павлович

Отец ребёнка: Евстигнеев Павел Викторович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.2022

Дочь: Евстигнеева Ксения Павловна

Отец ребёнка: Евстигнеев Павел Викторович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Павел Викторович

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