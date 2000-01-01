Пылаев Пётр Иванович
Место рождениясельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Дата рождения25.11.1795 ст.
Дата смерти29.12.1803 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1795 ст.
Отец: Пылаев Иван Ильич
Мать: Пылаева Федора Ивановна
сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Смерть
29.12.1803 ст.
сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния