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Пылаев Пётр Иванович

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Место рождения

сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния

Дата рождения

25.11.1795 ст.

Дата смерти

29.12.1803 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1795 ст.

Отец: Пылаев Иван Ильич

Мать: Пылаева Федора Ивановна

сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Смерть
29.12.1803 ст.
сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
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