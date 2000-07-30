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Мартиросян Артур Артурович
Мартиросян Артур Артурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.2000
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Мартиросян (Бабалян) Ирина Сергеевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2000
Отец: не указан
Мать:
Мартиросян Ирина Сергеевна
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