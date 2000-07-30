Мартиросян Артур Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартиросян Артур Артурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2000

Отец: не указан

Мать: Мартиросян Ирина Сергеевна

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