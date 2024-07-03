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Морсина Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морсин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
06.07.1978

Дочь: Тиханович Мария Александровна

Отец ребёнка: Морсин Александр Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.01.1987

Сын: Морсин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Морсин Александр Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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