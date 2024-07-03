Морсина Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1978
Дочь: Тиханович Мария Александровна
Отец ребёнка: Морсин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
27.01.1987
Сын: Морсин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Морсин Александр Анатольевич
Смерть
Неизвестно