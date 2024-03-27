Коньков Иван Григорьевич
Место рожденияЧкаловская область, Белозерский район, д. Сенцовка РСФСР
Дата рождения1925
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Коньков Григорий Васильевич
Мать: ?
Чкаловская область, Белозерский район, д. Сенцовка РСФСР
Рождение ребёнка
28.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конькова Анна Мироновна
Оренбургская область, город Медногорск
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Золотько Елена Ивановна
Мать ребёнка: Конькова Анна Мироновна
г.Медногорск Оренбургской области, РСФСР.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конькова Анна Мироновна
Военная награда
Неизвестно
Коньков Иван Григорьевич красноармеец__.__.1925 Место рождения Чкаловская обл., Белозерский р-н, д. Синцовка Место призыва Белозерский РВК, Чкаловская обл., Белозерский р-н Воинская часть 825 шап ( 82... Показать все
Смерть
1982