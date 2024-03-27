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Коньков Иван Григорьевич

Место рождения

Чкаловская область, Белозерский район, д. Сенцовка РСФСР

Дата рождения

1925

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Коньков Григорий Васильевич

Мать: ?

Чкаловская область, Белозерский район, д. Сенцовка РСФСР
Рождение ребёнка
28.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конькова Анна Мироновна

Оренбургская область, город Медногорск
Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Золотько Елена Ивановна

Мать ребёнка: Конькова Анна Мироновна

г.Медногорск Оренбургской области, РСФСР.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конькова Анна Мироновна

Военная награда
Неизвестно
Коньков Иван Григорьевич красноармеец__.__.1925 Место рождения Чкаловская обл., Белозерский р-н, д. Синцовка Место призыва Белозерский РВК, Чкаловская обл., Белозерский р-н Воинская часть 825 шап ( 82... Показать все
Смерть
1982
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