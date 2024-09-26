Кобзева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Кобзева) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: Иванова (Кобзева) Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович
Рождение ребёнка
24.09.1914
Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович
Рождение ребёнка
01.12.1917
Сын: Кобзев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович
Смерть
Неизвестно