Кобзева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Кобзева) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
26.04.1913

Дочь: Иванова (Кобзева) Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Кобзев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович

Рождение ребёнка
01.12.1917

Сын: Кобзев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Кобзев Василий Антонович

Смерть
Неизвестно

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