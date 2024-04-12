Попова (Шипова) Дарья Никитична
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Шипов Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Попов Яков Петрович
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Попов Ефим Петрович
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Ульян Петрович
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1763