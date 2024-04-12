Попова (Шипова) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Шипова) Дарья Никитична

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Шипов Никита Андреевич

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Попов Елисей Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов Яков Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Попов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Ульян Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1763
Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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