Левин Ефим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиОколо 1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Левина) Афимья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Воронежская губерния Воронежский уезд
Смерть
Около 1851
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область