Левин Ефим Матвеевич Около 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛевин Ефим Матвеевич

Левин Ефим Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Около 1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Левина) Афимья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Воронежская губерния Воронежский уезд
Смерть
Около 1851
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.