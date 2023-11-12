Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Петр Васиильевич

Мать: Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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