Воробьев Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Воробьев Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Воробьева Ольга Сидоровна
Рождение ребёнка
18.04.1916
Сын: Воробьев Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Воробьева Ольга Сидоровна
Рождение ребёнка
18.12.1917
Мать ребёнка: Воробьева Ольга Сидоровна
Работа или профессия
Неизвестно