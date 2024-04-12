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Воробьев Дмитрий Александрович

Место рождения

Запрудново, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Запрудново, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Воробьев Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева Ольга Сидоровна

Запрудново, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1916

Сын: Воробьев Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева Ольга Сидоровна

Запрудново, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1917

Сын: Воробьев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева Ольга Сидоровна

Запрудново, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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