Goldsmith (Goudsmit) Albert Lion
Место рожденияLiverpool, Merseyside, England, United Kingdom
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Liverpool, Merseyside, England, United Kingdom
Бракосочетание
Около 1891
Жена: Sarah
London, Greater London, England, United Kingdom
Супруг(-а): Sarah Solomon
Рождение ребёнка
22.07.1892
Мать ребёнка: Sarah
London Adelphe Tenace Strand, London
Рождение ребёнка
Около 1894
London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Catherine G
Мать ребёнка: Sarah
London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1896
London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Sarah
London, Greater London, England, United Kingdom
Место жительства
1901
101 Bis St Out, Saint Botolph Without Bishopsgate, London, England
Место жительства
02.04.1911
88. Queens Road, Peckham, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Fruiterer and Greengrocer
Смерть
Неизвестно