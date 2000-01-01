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Goldsmith (Goudsmit) Albert Lion

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Место рождения

Liverpool, Merseyside, England, United Kingdom

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

1892 г.р.
Около 1894 г.р.
Около 1895 г.р.
Около 1896 г.р.
Около 1898 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Liverpool, Merseyside, England, United Kingdom
Бракосочетание
Около 1891

Жена: Sarah

London, Greater London, England, United Kingdom
Супруг(-а): Sarah Solomon
Рождение ребёнка
22.07.1892

Сын: Goldsmith Leon Arundel

Мать ребёнка: Sarah

London Adelphe Tenace Strand, London
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Grace

Мать ребёнка: Sarah

London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Catherine G

Мать ребёнка: Sarah

London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Adelaide

Мать ребёнка: Sarah

London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Goldsmith Joel Themans

Мать ребёнка: Sarah

London, Greater London, England, United Kingdom
Место жительства
1901
101 Bis St Out, Saint Botolph Without Bishopsgate, London, England
Место жительства
02.04.1911
88. Queens Road, Peckham, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Fruiterer and Greengrocer
Смерть
Неизвестно
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