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Разин Владимир

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Место рождения

Попадьино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

19.07.1902

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1902

Отец: Разин/Разинов Матвей Разинов/

Мать: Разина Елена

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Разина Мария Матвеевна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1923

Сын: Разин Сергей

Мать ребёнка: Разина Мария Матвеевна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1926

Сын: Разин Виктор

Мать ребёнка: Разина Мария Матвеевна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1927

Дочь: (Разина) Любовь

Мать ребёнка: Разина Мария Матвеевна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
Яхрома, Дмитровский, Московская область

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