Разин Владимир
Место рождения
Дата рождения19.07.1902
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1902
Отец: Разин/Разинов Матвей Разинов/
Мать: Разина Елена
Бракосочетание
Около 1922
Жена: Разина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
18.09.1923
Сын: Разин Сергей
Мать ребёнка: Разина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
22.01.1926
Сын: Разин Виктор
Мать ребёнка: Разина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
05.08.1927
Дочь: (Разина) Любовь
Мать ребёнка: Разина Мария Матвеевна
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно