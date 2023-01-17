Пипкина (Шакова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.07.1902
Дочь: Рогожина Улита Климентьевна
Отец ребёнка: Пипкин Климентий
Жигалы, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.03.1911
Отец ребёнка: Пипкин Климентий
Вальково
Работа или профессия
Неизвестно