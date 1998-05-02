Сафронова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1926

Дата смерти

02.05.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Сафронов Сергей Зиновьевич

Рождение ребёнка
28.07.1951

Дочь: Розова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Сафронов Сергей Зиновьевич

Смерть
02.05.1998
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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