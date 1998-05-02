Сафронова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1926
Дата смерти02.05.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафронов Сергей Зиновьевич
Рождение ребёнка
28.07.1951
Дочь: Розова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Сафронов Сергей Зиновьевич
Смерть
02.05.1998
Владивосток, Владивостокский, Приморский край