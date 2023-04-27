Barclay David
Место рожденияCairny Barclay
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.01.1350
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Barclay David
Мать: Barclay Ann
Работа или профессия
Неизвестно
David was granted Brechin by Robert I after having David's father in law, Lord of Brechin executed.
Похороны
?.01.13
Бракосочетание
26.03.1315
Рождение ребёнка
Около 1330
Дочь: de Barclay (de Barclay) Jean
Мать ребёнка: Barclay (Brechin) Margaret
Смерть
25.01.1350