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Barclay David

Место рождения

Cairny Barclay

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.01.1350

Пол

Мужской

Отец

Около 1270 г.р.

Мать

1277 г.р.

Жена

После 1298 г.р.

Дети

Около 1330 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Barclay David

Мать: Barclay Ann

Работа или профессия
Неизвестно
David was granted Brechin by Robert I after having David's father in law, Lord of Brechin executed.
Похороны
?.01.13
Бракосочетание
26.03.1315

Жена: Barclay (Brechin) Margaret

Рождение ребёнка
Около 1330

Дочь: de Barclay (de Barclay) Jean

Мать ребёнка: Barclay (Brechin) Margaret

Смерть
25.01.1350

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