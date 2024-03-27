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Акберов Гаффар

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Акберов Насыр

Мать: Акберова Фариза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1935

Дочь: Хусаинова Бану Гаффаровна

Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Акберов Флюр Гаффарович

Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1941

Дочь: Шагида Гаффаровна

Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Смерть
1941
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Пропал без вести
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