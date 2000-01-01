Иванов Терентий Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Терентий Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Иванов Константин Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Иванов Сергей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Иванов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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