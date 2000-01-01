Иванов Терентий Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иванов Константин Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Иванов Сергей Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно