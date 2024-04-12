Кириленко / Кириченко / Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Дмитрий Васильевич

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Павлович

Мать: Кириченко ?

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
18.02.1847

Сын: Кириленко / Кириченко / Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Кириченко /кириленко/ Анна Дмитриевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к-1847г.лист № 989,зап.№ 12, ЦГИАК/Киев/, Ф - 127-1012-2376
Бракосочетание
До 1847

Жена: Кириченко /кириленко/ Анна Дмитриевна

Гребёнки, Київська область
Смерть
Неизвестно
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