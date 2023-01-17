Демидов Изот
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти28.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Демидов Петр
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
19.10.1932
Дочь: Демидова Вера
Мать ребёнка: Светляшова Наталья
Рождение ребёнка
05.03.1935
Дочь: Демидова Раиса
Мать ребёнка: Светляшова Наталья
Рождение ребёнка
1937
Сын: Демидов Борис
Мать ребёнка: Светляшова Наталья
Рождение ребёнка
20.02.1940
Дочь: Демидова Зинаида
Мать ребёнка: Светляшова Наталья
Ошколь, Ширинский район, Республика Хакасия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светляшова Наталья
Смерть
28.12.1986