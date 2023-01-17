Демидов Изот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Изот

Демидов Изот

avatar

Место рождения

Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

28.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Демидов Петр

Мать: Пелагея

Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.10.1932

Дочь: Демидова Вера

Мать ребёнка: Светляшова Наталья

Рождение ребёнка
05.03.1935

Дочь: Демидова Раиса

Мать ребёнка: Светляшова Наталья

Рождение ребёнка
1937

Сын: Демидов Борис

Мать ребёнка: Светляшова Наталья

Рождение ребёнка
20.02.1940

Дочь: Демидова Зинаида

Мать ребёнка: Светляшова Наталья

Ошколь, Ширинский район, Республика Хакасия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светляшова Наталья

Смерть
28.12.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close