Попов Яков Иванович
Место рождениядер Усманка Зырянский р-он Томской области
Дата рождения?.06.1904
Дата смерти23.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1904
Отец: Попов Иван Федорович
Мать: Черникова Аксинья
дер Усманка Зырянский р-он Томской области
Рождение ребёнка
15.06.1927
Мать ребёнка: Попова Марфа Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Марфа Григорьевна
Смерть
23.11.1969