Попов Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Яков Иванович

Попов Яков Иванович

avatar

Место рождения

дер Усманка Зырянский р-он Томской области

Дата рождения

?.06.1904

Дата смерти

23.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1904

Отец: Попов Иван Федорович

Мать: Черникова Аксинья

дер Усманка Зырянский р-он Томской области
Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Попов Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Марфа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Марфа Григорьевна

Смерть
23.11.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close