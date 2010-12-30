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Герасимова Инга Юрьевнс
Герасимова Инга Юрьевнс
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.2010
Пол
Женский
Отец
Герасимов Юрий Михайлович
1974 г.р.
Мать
Чубукова Надежда Федоровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2010
Отец:
Герасимов Юрий Михайлович
Мать:
Чубукова Надежда Федоровна
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