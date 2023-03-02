Селезнев Емельян Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Емельян Ильич

Место рождения

Приморск

Дата рождения

05.08.1832

Пол

Мужской

Отец

До 1790 г.р.

Мать

До 1790 г.р.

Жена

1834 г.р.
1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1832

Отец: Селезнев Илья Федорович

Мать: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1854

Сын: Селезнев Корнелий Емельянович

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Селезнев Емельян Емельянович

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
14.12.1858

Сын: Селезнев Даниил Емельянович

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
31.07.1862

Дочь: (Селезнев Селезнева) Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Селезнев Василий Емельянович

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Бракосочетание
26.05.1865

Жена: Селезнев (Малыхина) Елизавета Андреевна

Супруг(-а): Елизавета Андреевна Селезнева (Малыхина)
Рождение ребёнка
16.10.1866

Дочь: Извекова (Селезнёва Селезнева) Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
21.02.1869

Сын: Селезнев Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Селезнева ((Селезнева)) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Орличенко (Орличенко (Селезнева) Селезнева) Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Галицкая (Галицкая (Селезнева) Селезнева) Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна

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