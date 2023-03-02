Селезнев Емельян Ильич
Место рождения
Дата рождения05.08.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Селезнев Корнелий Емельянович
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна
Сын: Селезнев Емельян Емельянович
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна
Сын: Селезнев Даниил Емельянович
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна
Дочь: (Селезнев Селезнева) Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна
Сын: Селезнев Василий Емельянович
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна
Дочь: Извекова (Селезнёва Селезнева) Вера Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна
Сын: Селезнев Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна
Дочь: Селезнева ((Селезнева)) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна
Дочь: Орличенко (Орличенко (Селезнева) Селезнева) Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна
Дочь: Галицкая (Галицкая (Селезнева) Селезнева) Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнев (Коренникова) Мелания Семеновна